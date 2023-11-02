Ayvacık açıklarında 33 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonda 33 kaçak göçmen yakalandı.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonda 33 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu ‘KB-20’ tarafından durdurulan hareket halindeki lastik bot içinde 33 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.