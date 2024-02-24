Ayvacık açıklarında 43'ü çocuk, 106 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 43'ü çocuk, 106 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık açıklarında 43'ü çocuk, 106 kaçak göçmen yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 43’ü çocuk, 106 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında 3 farklı bölgede kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik Botları ’KB-20’, ‘KB-111’ ve ‘TCSG-6’ tarafından hareket halindeki lastik botlar içinde 43’ü çocuk toplam 106 kaçak göçmen yakalandı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.