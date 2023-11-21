Ayvacık açıklarında 47 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 47 kaçak göçmen kurtarıldı.

Ayvacık açıklarında 47 kaçak göçmen kurtarıldı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 47 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında iki ayrı noktada lastik botlar içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-6’ tarafından lastik bot içerisindeki 30 kaçak göçmen kurtarıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Sahil Güvenlik botu ‘TCSG-8’ tarafından ise Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 17 kaçak göçmen kurtarıldı.

Toplam 47 kaçak göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.