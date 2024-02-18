Ayvacık açıklarında 49 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 15'i çocuk, 49 kaçak göçmen kurtarıldı.

Ayvacık açıklarında 49 kaçak göçmen kurtarıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 15’i çocuk, 49 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Gemisi ‘TCSG-61’ ve Sahil Güvenlik Botu ‘KB-20’ tarafından lastik bot içerisindeki 15’i çocuk, 49 kaçak göçmen kurtarıldı.

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Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.