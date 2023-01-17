Ayvacık açıklarında 52 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince lastik bot içinde Afganistan uyruklu 52 kaçak göçmen yakalandı.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince lastik bot içinde Afganistan uyruklu 52 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ’TCSG-28’ Sahil Güvenlik botu hareket halindeki durdurdukları lastik bot içinde Afganistan uyruklu 52 kaçak göçmen yakaladı.
Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna götürülen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.