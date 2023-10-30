Ayvacık açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 24 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan lastik bot içindeki 24 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Ayvacık açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 24 kaçak göçmen kurtarıldı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan lastik bot içindeki 24 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik botu ‘TCSG-28’ tarafından lastik bot içindeki 24 kaçak göçmen kurtarıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.