Ayvacık açıklarında teknede 44 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından ahşap tekne içinde 44 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Ayvacık açıklarında teknede 44 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından ahşap tekne içinde 44 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında ahşap tekne içinde kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Gemisi ‘TCSG-84’ tarafından hareket halinde durdurulan ahşap tekne içinde 44 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.