Ayvacık'ta 1 ayda 121 kaçak yapı yıkıldı

Çanakkale'de İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar çerçevesinde Ayvacık ilçesinde ekim ayında 121 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Çanakkale İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğünce yürütülen kaçak yapılaşma ile mücadele çalışmaları çerçevesinde Ayvacık ilçesinde ruhsatsız kaçak yapıların tespiti yapıldı. Ekim ayı boyunca yapılan tespitler sonucunda 121 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.

