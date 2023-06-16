Ayvacık'ta 4 bin 134 öğrenci karne aldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle ilçe genelinde 4 bin 134 öğrenci karnelerini aldı.

2022-2023 Eğitim-Öğretim bugün sona erdi. Ayvacık Kaymakamı İlker Eker, Ayvacık İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin Gülpınar Şehit Aycan Özdil Ortaokulu’nda düzenlenen karne törenine katıldı.

Ayvacık genelinde ilkokul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde toplam 4 bin 134 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını ifade eden Kaymakam İlker Eker, “Öğrencilerimiz yıl boyunca çalışarak güzel bir tatili hak ettiler. Başarılarından dolayı tüm öğrencilerimizi tek tek tebrik ediyor, yaz tatilinde bol bol eğlenmelerini, gezmelerini ve kitap okumayı kesinlikle ihmal etmemelerini tavsiye ediyorum” dedi.

Karne dağıtım töreni, Kaymakam Eker ve beraberindekilerin öğrencilere karnelerini dağıtmasıyla sona erdi.