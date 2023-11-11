Ayvacık'ta 600 fidan toprakla buluştu

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle 600 fidan ile toprakla buluştu.

Ülke genelinde olduğu gibi Ayvacık ilçesinde de milli ağaçlandırma günü nedeniyle fidan dikimi gerçekleştirildi. Bilaller köyünde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, protokol üyeleri, öğrenciler ile bir grup vatandaş katıldı.

Etkinlikte ilk fidanı toprakla buluşturan Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, dikilen fidanların hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Ayvacık Orman işletme Müdürü Nurullah Karagöl ise, “Bugün milli ağaçlandırma günü. Bu yılın teması da Cumhuriyet Ormanı olarak belirlendi. 100. yıl Cumhuriyet Ormanımızda sedir, lavanta ve biberiye cinsi fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz” dedi.