Ayvacık'ta Amatör Spor Kulüpleri Haftası Kutlandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Amatör Spor Haftası sebebiyle program düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yaştan bireylerin spor yapmaya özendirilmesi, bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen "Amatör Spor Haftası" Ayvacık’ta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Ayvacık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş korteji, Ayvacık Spor Salonu önünden başlayarak Atatürk Kültür Parkı’nda son buldu. Yürüyüş sonrası Ayvacık İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Atatürk Kültür Parkı’nda bulunan Atatürk Kaidesi’ne çelenk sunuldu.

Düzenlenen yürüyüş ve programa, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, sporcular, antrenörler ile vatandaşlar katıldı.