Ayvacık'ta art arda depremler

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4.0 ve 3.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Ege Denizi’nde Ayvacık ilçesinin 13.45 kilometre açığında saat 10.12’de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bölgede saat 10.17’de de 3.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. İlk sarsıntının derinliği 13.61 kilometre, ikinci sarsıntının derinliği ise 13.19 kilometre olarak ölçüldü.

