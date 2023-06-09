Ayvacık'ta deniz dibi temizliği

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde dalgıçlar tarafından deniz dibi temizliği yapıldı.

Küçükkuyu Limanı’nda Dünya Çevre Günü nedeniyle düzenlenen temizlik etkinliğine Sahil Güvenlik DEGAK personeli, SEA Dalış Merkezi’nden gönüllü dalgıçlar ve BASKİ’den gelen dalgıçlar destek verdi. Denize dalan 8 kişilik ekip, 1 saat boyunca denizde dip temizliği gerçekleştirdi. ’’Temiz Deniz, Temiz Dünya’’ teması ile hazırlanan programda ayrıca okullardan gelen öğrenciler de öğretmenleriyle beraber kıyı temizliği gerçekleştirdi.

Düzenlenen program çerçevesinde konuşan Ayvacık Kaymakamı İlker Eker, “Denizlerimizi ve çevremizi temiz tutmak her bireyin görevidir. Doğayı sevelim, yeşili koruyalım diyerek, herkesin sağlıklı, temiz ve zarar görmemiş bir çevrede yaşamını sürdürmesini dilerim” ifadelerini kullandı.