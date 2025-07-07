Ayvacık'ta dere kenarında kaybolan eski muhtar aranıyor

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde çocuğunun dere kenarına düşen terliğini ararken kaybolan Kulfal köyünün eski muhtarını arama çalışmaları devam ediyor.

Olay dün akşam saatlerinde Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Kulfal köyünün yakınlarında meydana geldi. Ailesiyle dere kenarına piknik yapmaya giden eski köy muhtarı Şakir Cahit Gündoğdu (60), çocuğunun terliğinin dereye düştüğünü fark etti. Gündoğdu, çocuğunun terliğini bulmak için yeniden dere kenarında yürümeye başladı. Bir süre sonra haber alamayan ailesi, Gündoğdu’yu aramaya başladı. Piknik alanından yaklaşık 1 kilometre ileride Gündoğdu’nun şapkasını bulan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri arama çalışması başlattı. Ekipler gece boyunca iz takip köpeği ve termal kamera ile arama çalışmalarına devam etti. Gündoğdu’yu arama çalışmaları, dalgıç ekibinin desteğiyle devam ediyor.