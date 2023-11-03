Ayvacık'ta Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde onlarca kişinin katılımıyla tarafından Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

Ayvacık'ta Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde onlarca kişinin katılımıyla tarafından Filistin’e destek yürüyüşü düzenlendi.

Milli İdare Platformu öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte cuma namazı sonrasında Ayvacık Tahtakale mevkiinde toplanan onlarca vatandaş, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Ayvacık Atatürk Kültür Parkı’na yürüyüş düzenledi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Yürüyüş, olaysız bir şekilde sona erdi.