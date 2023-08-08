Ayvacık'ta kaçak yapılara geçit yok

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde kaçak yapılarla ilgili mücadele sürdürülüyor. İl Özel İdaresi, turizm alanları ve imar izni olmayan bölgelerde yapılan kaçak yapılara yönelik yıkım gerçekleştiriyor.

Ayvacık ilçesinde Ayvacık Belediyesi ve Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından imara açılmamış ve yapı izni olmadan köyler başta olmak üzere çeşitli yerlerde kaçak yapıların inşa edildiği yerlerde İl Özel İdaresi tespit ederek kaçak yapıların yıkımına devam ediyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla tespit edilen ruhsatsız kaçak yapılar, mevzuat çerçevesinde süresi dolanlarının yıkımları gerçekleştiriliyor.

Bektaş ve Kuruoba köyünde yıkımlar gerçekleştirildi

Ayvacık’ın Kuruoba ve Bektaş köyünde tespit edilen ruhsatsız kaçak yapılar, Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından yıkıldı. İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün yoğun çaba ve çalışmaları sonucunda kaçak yapılar belirlenerek, gerekli yasal işlemler tamamlandı ve yıkım süreci başlatıldı. Bu tür müdahalelerle çevre düzenlemesi sağlanarak, turizm alanları ve doğal güzelliklerin korunması hedefleniyor. Yapılan yıkım çalışması ile ilgili İl Özel İdaresi sitesinden yapılan açıklamada, "Yapı Kontrol Müdürlüğümüzce yürütülen bu çalışmalar kapsamında, Ayvacık ilçesi Kuruoba köyünde tespiti yapılan ruhsatsız kaçak yapılardan, mevzuat çerçevesinde süresi dolmuş olanların bir kısmının yıkımları yapılmış olup, mevzuat çerçevesinde yine süresi dolacakların yıkımlarına aynı kararlılıkla devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaçak yapılarla mücadelede halkın bilinçlendirilmesi, kaçak yapıların önüne geçilmesi ve mevcut yapıların yıkılmasının yanı sıra, halkın bilinçlendirilmesi de önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İl Özel İdaresi, kamuoyu bilincini artırmak için çeşitli bilgilendirme ve farkındalık kampanyaları düzenleyerek, vatandaşları kaçak yapılardan uzak durmaya teşvik ediyor.