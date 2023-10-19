Ayvacık'ta Muhtarlar Günü Kutlandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen programla kutlandı.

Muhtarlar Günü dolayısıyla Atatürk Kültür Parkı’nda çelenk sunma töreni programı düzenlendi. Düzenlenen törende Ayvacık Muhtarlar Derneği Başkanı Numan Türkay tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Numan konuşmasında, muhtarlık görevinin mahalle ve köylerde devletin temsilcisi ve en önemlisi demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu belirtti.

Programa, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, İlçe Jandarma Komutanı Eren Arslantaş, Emniyet Müdürü Mustafa Koç, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Kocabıyık, CHP İlçe Başkanı Erdem Çarıksız, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Turan Tumay, Bağımsız İl Genel Meclis Üyesi Şerafettin Alkan ve muhtarlar katıldı.