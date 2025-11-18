Ayvacık'ta Okul Çevreleri ve Okul Servisleri Denetlendi
Ayvacık Kaymakamlığı koordinesinde Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından okul çevrelerinde ve okul servislerinde denetimler gerçekleştirildi.
Ayvacık ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 2 ekip ve 4 personel ile gerçekleştirilen Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulamasında, Ayvacık ilçe merkezindeki 9 okul ve çevresinde denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde 14 okul servis aracı, okul çevresindeki 2 park ve bahçe, 2 kafeterya ve 2 market ve büfede denetimler gerçekleştirildi.
Öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği için denetimlere aralıklarla devam edileceği belirtildi.