Ayvacık'ta Osmanlı döneminden kaldığı değerlendirilen 2 el bombası imha edildi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Osmanlı döneminden kaldığı değerlendirilen 2 el bombası jandarma ekiplerince imha edildi.

Ayvacık'ta Osmanlı döneminden kaldığı değerlendirilen 2 el bombası imha edildi
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, Osmanlı döneminden kaldığı değerlendirilen 2 el bombası jandarma ekiplerince imha edildi.

Ayvacık’ın Dibekli köyündeki bir arazide köylüler tarafından 2 el bombası bulundu. Köylüler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı bomba imha ekipleri, Osmanlı döneminden kaldığı değerlendirilen 2 el bombasını çevre güvenliğini sağlamasının ardından kontrollü bir şekilde imha etti.