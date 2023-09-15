Ayvacık'ta otelden 55 bin TL'lik alkollü içecek çalan hırsızlık şüphelisi Balıkesir'de yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir otelden 55 bin TL değerinde alkollü içecek çalan hırsızlık şüphelisi, Balıkesir'de yakalandı.

Ayvacık'ta otelden 55 bin TL'lik alkollü içecek çalan hırsızlık şüphelisi Balıkesir'de yakalandı
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bir otelden 55 bin TL değerinde alkollü içecek çalan hırsızlık şüphelisi, Balıkesir’de yakalandı.

Ayvacık ilçesinde 31 Ağustos tarihinde bir otelde 55 bin TL değerinde alkollü içecek çalınarak, hırsızlık olayı yaşandı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu hırsızlık olayına karışan O.K.E., dün Ayvacık Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla Balıkesir’de gözaltına alındı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığına getirilen şüpheli O.K.E. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.