Ayvacık'ta restoranın mutfağında çıkan yangın söndürüldü
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir turizm işletmesinin mutfak kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bir turizm işletmesinin mutfak kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Ayvacık ilçesinin Assos bölgesi sahil kısmında bulunan restoranda, mutfakta bulunan fırının patlamasıyla çıktı. İhbar üzerine bölgeye Ayvacık ve Küçükkuyu Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik mücadelesinin ardından söndürüldü.
Yangında turizm işletmesinin mutfak kısmı ile bungalov odalarında maddi hasar oluştu.