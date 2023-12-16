Ayvacık'ta sağanak yağış nedeniyle Gülpınar-Babakale köy yolu trafiğe kapatıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde sağanak yağış sonrası Gülpınar-Babakale köy yolu, kayan yaprak ve balçık nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Çanakkale’de dün öğleden sonra başlayan sağanak yağış Ayvacık ilçesinde de etkili oldu. İlçede etkili olan sağanak yağış nedeniyle Gülpınar-Babakale köy yolu kayan yaprak ve balçık nedeniyle trafiğe kapatıldı. Çanakkale Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Gülpınar-Babakale köy yolu yoğun yağışlar sonucu yola kayan yaprak ve balçık nedeniyle trafiğe kapatılmıştır. Sürücülerimizin alternatif güzergah yollarını kullanmaları, yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemle rica olunur" denildi.