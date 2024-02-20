Ayvacık'ta seyir halindeyken yanan araç kullanılmaz hale geldi
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde seyir halinde alev alan araç yanarak küle döndü. Araç kullanılamaz hale geldi.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde seyir halinde alev alan araç yanarak küle döndü. Araç kullanılamaz hale geldi.
Ayvacık ilçesine bağlı Çamköy köy yolu üzerinde Hakan Gürefeoğlu yönetimindeki 17 TE 360 plakalı otomobil nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Yanmaya başlayan otomobile Ayvacık Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına yangında araç kullanılamaz hale geldi.