Ayvacık'ta şiddetli fırtına etkili oldu, hayvan damı ile ağıl çatısı uçtu
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde fırtına ve sağanak yağış nedeniyle 1 küçükbaş hayvan damı ve 1 ağılın çatısı uçtu.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde fırtına ve sağanak yağış nedeniyle 1 küçükbaş hayvan damı ve 1 ağılın çatısı uçtu.
Meteorolojinin fırtına ve sağanak yağış uyarısı Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde etkili oldu. Gece saatlerinde etkisini arttıran fırtına ve sağanak yağışla birlikte ilçeye bağlı Cemaller köyünde 1 küçükbaş hayvan damının ve 1 ağılın çatısı uçtu, bazı telefon hattı direkleri de zarar gördü. İlçede kuvvetli rüzgarın yarına kadar sürmesi bekleniyor.