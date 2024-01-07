Ayvacık'ta şiddetli fırtına etkili oldu, hayvan damı ile ağıl çatısı uçtu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde fırtına ve sağanak yağış nedeniyle 1 küçükbaş hayvan damı ve 1 ağılın çatısı uçtu.

Ayvacık'ta şiddetli fırtına etkili oldu, hayvan damı ile ağıl çatısı uçtu
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde fırtına ve sağanak yağış nedeniyle 1 küçükbaş hayvan damı ve 1 ağılın çatısı uçtu.

Meteorolojinin fırtına ve sağanak yağış uyarısı Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde etkili oldu. Gece saatlerinde etkisini arttıran fırtına ve sağanak yağışla birlikte ilçeye bağlı Cemaller köyünde 1 küçükbaş hayvan damının ve 1 ağılın çatısı uçtu, bazı telefon hattı direkleri de zarar gördü. İlçede kuvvetli rüzgarın yarına kadar sürmesi bekleniyor.