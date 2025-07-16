Ayvacık'ta yangından etkilenen alanlarda hasar tespit çalışmaları başladı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Naldöken köyünde ormanlık alanda çıkan yangının ardından hasar tespit çalışmaları başladı. 5 köyü etkisine alan yangın sebebiyle hasar tespit çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Ayvacık ilçesi Naldöken köyü mevkiinde dün saat 15.00 sıralarında başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine sıçradı. Yangına dün havadan 4 uçak, 6 helikopter ile müdahale edildi.

Havanın kararmasıyla birlikte orman yangınına karadan 42 arazöz, 15 itfaiye aracı, 6 dozer ve 300 personel ile müdahaleye devam edildi. Yangında birçok dam, bahçe, metruk bina, tarım aletleri, traktör ve tarım arazileri zarar gördü. Bazı hayvan damlarındaki küçükbaş hayvanlar telef oldu.

Yangının kontrol altındaki bölgelerinde Ayvacık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yanan alanlarda inceleme yaparak zarar gören çiftçilerin yapıları, hayvanları, seraları, traktörleri, hayvan yemleri ve ekipmanları ilgili tespit çalışmalarına başladı.