Ayvacık ve Gökçeada'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayvacık ve Gökçeada ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4’ü tutuklandı. 1 şüpheli adli kontrol şartıyla, 3 şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapanlara yönelik Ayvacık ve Gökçeada ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde, işyerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 560 gram esrar maddesi, 5 toz esrar maddesi, 2 hassas terazi, 2 kubar esrar öğütme aparatı, 1 kök skunk maddesi, 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı, iklimlendirme yöntemi ile yetiştirilmiş 12 kök kenevir bitkisi, 1 iklimlendirme çadırı, çok sayıda iklimlendirme sistemi aparatları (Vantilatör, yapay aydınlatma malzemesi, hava filtresi. ısıtıcı vb), 19 uyuşturucu hap, 1 tarihi eser niteliğinde obje, suçtan elde edildiği değerlendirilen 21 bin TL ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler Gökçeada ve Ayvacık’ta adliyelere sevk edildi. Ayvacık’ta şüpheliler Reşat A. (54), Doğan Can Y. (32) ile Gökçeada’daki şüphelilerden Mehmet Garip C. ve Fırat Mazlum A. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gökçeada’daki diğer şüphelilerden M.Z.C. adli kontrol şartıyla, A.A.B., C.D. ve A.Ç. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.