Ayvalık 100 yıl sonra yeniden sakız ağacı yetiştirecek

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, mübadele döneminde bol miktarda bulunan ancak zaman içerisinde yeterli ekonomik kazanç sağlanmadığı için vazgeçilerek, ekili arazilerden koparılıp yok edilen sakız ağaçları, yeniden toprakla buluşturulmaya başlandı.

Ayvalık’ta; Balıkesir İl Tarım Orman Müdürlüğü tarafından sakız ağacı üretim alanı oluşturuldu. Yüzde 75 hibe destekli Sakız Ağacı Üretimi Geliştirilmesi Projesi dahilinde fidanlar toprakla buluştu.

Ayvalık Sakız Ağacı Projesi alanında gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliğinde; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Balıkesir İl Tarım Müdürü Erkan Alkan, Ayvalık İlçe Tarım Müdürü Volkan Oral, Ayvalık Orman Şefi Deniz Meltem, Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Salih Parlak, Mutluköy Mahalle Muhtarı Erdinç Tügen ve teknik personeller hazır bulundu.

Sakız ağacı fidelerini toprakla buluşturan Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman gazetecilere yaptığı açıklamada, “Tarım ve Orman Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nün bir projesini daha hayata geçirmekten son derece mutluyuz. Ayvalık’ta 3 çiftçimize 125’şer adet, 2 yaşındaki sakız ağacı fidelerini teslim ederek ilçemizde bir ilki gerçekleştirdik. Sakız ağacı daha çok Yunanistan’da yetiştiriliyor. Sakız ağacının Türkiye’de de üretimini arttırmak Tarım Bakanlığı’nın hedeflerinden biri. Ayvalık’ımızın da iklim ve toprak yapısının buna uygun olduğu için uygulamayı Ayvalık’ta yaptık” dedi.

Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim görevlisi Doç. Dr. Salih Parlak da, “Bugün burada sakız ağaçlarıyla ilgili bir dikim programımız oldu. Erkek sakız ağaçlarımızdan oluşan güzel ağaçlarımızı toprakla buluşturduk. Sakız ağacı ülkemizin değerli bir ürünü. Gerçekten de diğer ürünlerle kıyaslandığında, çiftçiye çok daha fazla gelir getirecek bir tür. İnşallah çiftçi arkadaşlarımız buradaki sakız bahçesini başarılı bir şekilde kurarlar ve güzel verim alırlar” temennisinde bulundu.

Kendisine ait tarlaya 125 adet sakız fidesinin dikildiği çiftçi Mehmet Aziz ise yaptığı açıklamada, “Aşağı yukarı 30 seneden bu yana Ayvalık’a yazlıkçı olarak geliyoruz. En son geçen sene buraya gelip daimi olarak yerleştik. Bu yıl, tarlamızdaki 2 dönümlük alana ülkemizin milli hâsılasına katkı verebilmek adına katma değeri yüksek olan sakız ağacı dikmeye karar verdik. Şu anda 125 fideyi toprakla buluşturduk. İnşallah devamı da gelecek” diye konuştu.