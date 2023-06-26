Ayvalık'a bayram öncesi yepyeni vizyon

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi’nin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi desteğiyle yaptırdığı 5. akıllı kavşak tamamlandı. Ayvalık’ta en çok trafik kazalarının meydana geldiği Armutçuk Pazarı girişindeki kavşak, vatandaşlarca memnuniyetle karşılandı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Armutçuk Pazaryeri Akıllı Kavşağı’nın ilçe halkı ve misafirlerin hizmetine girmesinden duyduğu sevinci ifade ederek, “Bu yapılan ilçe geneli için planladığımız 5 akıllı kavşak projesinden sonuncusu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin de desteği ile ortak yürüttüğümüz proje bugün sona ermiş ve akıllı kavşak sabahın ilk ışıklarıyla hizmete sokulmuştur. Armutçuk Pazaryeri Kavşağı ile kronikleşen sorunlarından birini daha çözmüş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bağlantı yolları ve ana caddenin levha, yol çizgisi ve kasisleri her şeyiyle hazır. Bayram tatili sonrasında yapacağımız peyzaj ve son dokunuşlarla ‘Ayvalık Kadar Güzel’ bir proje daha tamamlanmış olacak” dedi.

Başkan Ergin, modern kentlerin giriş ve kavşaklarının o kentlerin vitrinleri olduğunu da hatırlatarak; Armutçuk Sahil İtfaiye, Kırlangıç, Küçükköy Girişi, Sarımsaklı Fırın Önü ve son olarak da Armutçuk Pazaryeri kavşağında emeği geçen kurumların yanı sıra bu projelerin hayata geçmesi sürecinde ter döken tüm ekiplere de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.