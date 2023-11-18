Ayvalık'a fırtına tekneleri batırdı, ağaçları devirdi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde etkili olan yağışlı hava ve fırtına nedeniyle rıhtımda balıkçı tekneleri battı, bir ağaç devrildi.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Batı ve Güneybatı istikametinden esen şiddetli rüzgar ve yağış Ayvalık’ı olumsuz etkiledi. Fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar nedeniyle Ayvalık rıhtıma bağlı bazı küçük balıkçı tekneleri alabora olarak battı. Teknelerden bazıları da parçalanıp zarar gördü. Marina önü, Cumhuriyet Meydanı ve Aliçetinkaya Mahallesi’nde kıyıya bağlı teknelerin battığı fırtına sırasında Lale Adası’nda da bir ağacın yıkıldığı öğrenildi. Ayvalık Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle yıkılan ağacın kalıntıları temizlendi.

Parçalanan teknelerin sahipleri, ekmek teknelerinin ellerinden yok olup gitmesinin derin üzüntüsünü yaşarken, Ayvalık’a halen daha balıkçı barınağı yapılmamasına da tepki gösterdiler.