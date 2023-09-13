Ayvalık'a Önder Aksoy ile yeniden baktılar

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi tarafından hazırlanan Kültür Yayınları çerçevesinde yayınlanan, “Şiir ve Öykülerde Ayvalık” ile “Ayvalık Tarihi Üzerine Akademik Çalışmalar Seçkisi” kitabının ardından üçüncü kültür yayını; “Bir Kent, Bir Fotoğraf Sanatçısı: Ayvalık’a Önder Aksoy ile Yeniden Bakmak” isimli kitabın tanımı Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde düzenlenen programla gerçekleştirildi.

Kitabın hazırlanmasında büyük emekleri olan Dr.Berrin Akın Akbüber de yaptığı konuşmada, “Bizlerin bu çalışmada buluşabilmemizin en büyük nedenini ve 2019 yılında kaybettiğimiz ve belki de son kuşak olarak bizlerin tanışabildiği Ayvalık kültür tarihinde önemli izler bırakmış Foto Önder olarak hafızalarımızda yer etmiş fotoğraf sanatçısı Önder Aksoy’un objektifinden Ayvalık’a tekrar bakabilmek ve onun anısını Ayvalık’ta yaşatabilmek oluşturmuştur” dedi.

Çalışma sürecinde vardıkları en önemli noktalardan birinin bizim aslında bildiklerini sandıkları Önder Aksoy’u ne kadar az tanımış olduklarını ifade eden Akbüber, “Biz Önder Aksoy’un dünyasına girdikçe onun fotoğrafa adanmış bir hayatını ve emeği, sanatçı tavrını ve Ayvalık tutkusunu gördük. Bunu da sanatçının binlerce kare fotoğrafını tararken, onun notlarını okurken, fotoğraf tarihinde bıraktığı izleri sürerken en önemlisi de onu tanıyanlardan aktardıklarını kaleme alırken gördük. Sizler de kitabı elinize aldığınızda göreceksiniz, o daima fotoğrafın belgesel yanı ve sanatçı tavrıyla ilgilenmiştir. Fotoğraftaki bu çabası, kendisini Ayvalık’taki meslektaşlarından ayıran en büyük özelliği bu olmuştur. Ayrıca stüdyosu, bir fotoğraf okulu olarak birçok kişinin hayatına dokunmuştur. Ayvalık’ı fotoğraf sanatıyla tanıştıran kişi olmuş, fotoğraf sergileriyle Ayvalık’ın kültür hayatına yön vermiştir. Eğitim yararına açmış olduğu sergilerle aydın kişiliğini de ortaya koymuş gençlerin hayatına dokunmuştur” diye konuştu.

Kitabın hazırlanmasında ve fotoğraf arşivinin taranmasında büyük katkıları bulunan yerel tarihçi Taylan Köken de yaptığı konuşmada, kitap çalışmasında yer alan kişiler arasında Önder Aksoy’u en az tanıyan kişilerden biri olduğunu söyledi. Önder Aksoy’un adını duyduğunu, sanatçı kişiliğinin önemi hakkında söylenenleri bildiğini ifade eden Köken, “Ancak ne bir sergisini izleme olanağım ne de kendisini tanıma imkânım olmamıştı. Çalışma gündeme geldikten sonra eşi Gönül Aksoy ile tanıştık ve evinde özenle sakladığı Önder Aksoy arşivini aldık ve taratmaya başladık. Bu kitap sayesinde Önder Aksoy’u tanıma, anlama sürecinin içinde bulundum. Önder Aksoy yalnız titiz bir fotoğraf sanatçısı değil, aynı zamanda arşivcilik yönü de çok kuvvetli, işini özen ve hevesle yapan bir fotoğraf işçisiydi. Babası İbrahim Aksoy’dan devraldığı Eski Ayvalık Fotoğraflarını, tanımış olduğu diğer Ayvalıklı hemşerilerinin arşivlerinden yararlanarak tasniflemiş, çoğaltmış ve gelecek nesillere kalacak eşsiz bir koleksiyon bırakmıştır... Tüm ilgi alanı Ayvalık üzerine olan benim gibi yerel araştırmacılar için bu arşivin içinde olmak gerçekten müthiş bir deneyim oldu” dedi.

Kitabın hazırlık aşamasında aileyle ilişkiyi sağlayan ve küçük yaşlardan itibaren Aksoy Ailesi’nin en yakınında olan, kendilerine, “Önder Amca ve Gönül Teyze” diye hitap eden Ayvalık Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi Sorumlusu Serkan Kibar da konuşmasında aileyle birlikte o özel günleri yaşamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Serkan Kibar, “Sadece fotoğrafçı değil, iyi bir amca, iyi bir öğretici ve büyük bir Ayvalık sevdalısıydı. Hepimiz Önder Aksoy’un çocuklarıyız” diye konuştu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kültür yayınları arasında üçüncüsü yer alan kitabın büyük bir emek ve istek ile gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Geçmişi her yönüyle öğrenmek ve öğretmek konusunda sorumluluklarının bulunduğunu belirten ve bu slogan ile yola çıktıklarını belirten Başkan Mesut Ergin, “Ayvalık Belediyesi Kültür Yayınları projemizin üçüncü kitabını sizlerle buluşturabildiğimiz için son derece mutluyuz. Kitabımızla Ayvalık kent arşivimize katkı sağlayacak yeni bir çalışmaya daha imza attığımıza inanıyoruz. Bir Kent, Bir Fotoğraf Sanatçısı: Ayvalık’a Önder Aksoy İle Yeniden Bakmak” başlığı taşıyan bu kitabımız: Ayvalık kent hafızasına “Foto Önder” adıyla yerleşmiş olan Önder Aksoy’un biyografisini, onun 60 yıllık sanat yolculuğunu ve sanatçımızın kişisel arşivinden özenle seçilmiş fotoğraf seçkisini bizlere sunmaktadır. Yakın zamanda kaybettiğimiz sanatçımız ömrünün altmış yılını fotoğrafa adamıştır. Ayvalık’ta bizleri fotoğraf sanatıyla tanıştıran ilk isimlerden biri olmuştur. Kendisi sadece Ayvalık’ta değil aynı zamanda Türkiye Fotoğraf tarihinde de önemli izler bırakmıştır. Bizler de bu nedenle değerli sanatçımızın anısını yaşatacak bir vefa kitabı hazırlamak için yola çıktık” diye konuştu.

Önder Aksoy’un eşi Gönül Aksoy ise, kitabın yayınlanmasında emeği geçenlerin yanı sıra Belediye Başkanı Mesut Ergin’e teşekkür ederek, “Önder, aramızda değil ama artık yaşıyor” demekle yetindi.

Lansmanın ardından basın toplantısına katılan gazetecilere birer tane kitap hediye edildi.