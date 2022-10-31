Ayvalık açıklarında 135 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 135 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik botu TCSG-907 tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 51 düzensiz göçmen kurtarıldı. İkinci olayda ise Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Bölgede görevlendirilen Sahil Güvenlik botları TCSG-8, TCSG-907, KB-4305 tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Son olayda yine Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu TCSG-907 tarafından Türk kara sularına itilen lastik bottaki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Üç kurtarma faaliyetinde toplan 135 düzensiz göçmen karaya çıkartılarak, insani yardımda bulunuldu.