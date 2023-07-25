Ayvalık açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adasına yasa dışı yollardan geçmek isteyen 16 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adasına yasa dışı yollardan geçmek isteyen 16 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Yapılan tespit üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-61) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-4305) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 16 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler Ayvalık’ta karaya çıkartılarak yasal işlemler başlatıldı.