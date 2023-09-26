Ayvalık açıklarında 180 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan’ın Midilli Adasına geçmek isterken Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen 5 adet lastik bot içindeki 180 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-905) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 3 lastik bot içerisindeki toplam 120 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İkinci olayda ise Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-107) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 60 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik tarafından kurtarılan düzensiz göçmenler Ayvalık’ta karaya çıkartılarak işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildiler.