Ayvalık açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı, geri itilen 6 düzensiz göçmen ise kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 6 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca yasadışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek isteyen 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik unsurları sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu TCSG-8 tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İkinci olayda ise Ayvalık ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu TCSG-8 tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 24 düzensiz göçmen yakalandı.

30 düzensiz göçmen karaya çıkartılarak Göç İdaresi Yetkililerine teslim edildi.