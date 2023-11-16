Ayvalık açıklarında 24 göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık açıklarında 24 göçmen yakalandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; akşam saatlerinde Ayvalık açıklarında bir lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin Midilli Adası’na doğru ilerlediği bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

KB-40 ve KB-32 isimli Sahil Güvenlik botları kısa sürede göçmenleri yakalayarak, Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirdi.

Göçmenlere yiyecek, içecek, giyim eşyası, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

24 göçmen hakkında yasal işlemler başlatıldığı öğrenilirken, göçmenlerin daha sonra Balıkesir İl Göç İdaresi’ne gönderileceği bildirildi.