Ayvalık açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına lastik bot içinde geri itilen 49 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Ayvalık açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına lastik bot içinde geri itilen 49 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4510) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 49 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılaması için yetkililere teslim edildi.