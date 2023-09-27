Ayvalık açıklarında 52 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isterken Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen 52 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Ayvalık açıklarında 52 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek isterken Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen 52 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4510) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 52 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler Ayvalık’ta karaya çıkartıldı.

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