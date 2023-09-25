Ayvalık açıklarında 56 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan’ın Midilli Adası’na yasa dışı yollardan geçmek isteyen 56 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (KB-4510) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 20 düzensiz göçmen yakalandı.

İkinci olayda ise Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-28) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Yunanistan’ın Midilli Adasına yasa dışı yollardan geçmek isteyen 56 düzensiz göçmen Ayvalık’ta karaya çıkartıldı ve haklarında yasal işlemler başlatıldı. Düzensiz göçmenler insani yardımın sonrasında İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildiler.