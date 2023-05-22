Ayvalık açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde üç ayrı olayda toplam 72 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik botu TCSG-28’daki ekipler tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İkinci olayda ise Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye iki Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Sahil Güvenlik botları TCSG-8 ve KB-4510’daki görevliler tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Son olayda ise Ayvalık açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye kontrol botu sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu KB-4510 tarafından lastik bot içerisindeki 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler Ayvalık’ta karaya çıkartılarak, işlemleri yapıldı.