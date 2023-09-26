Ayvalık açıklarında 86 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollardan geçmek isteyen 86 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan’ın Midilli Adası’na yasa dışı yollardan geçmek isteyen 86 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Ayvalık’ta görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-905) tarafından hareketli 2 lastik bot durduruldu ve içerisindeki toplam 86 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler Ayvalık’ta karaya çıkartılarak işlem başlatıldı.