Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin sahaya indi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Belediye Başkanı Mesut Ergin 2024 yılının Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde yeniden aday adayı oldu.

Mesut Ergin, Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde belediye başkanlığına Cumhuriyet Halk Partisi’nden yeniden aday adayı olduğunu açıkladı.

İlçenin tarihi at arabacılar meydanında bulunan CHP Ayvalık İlçe Başkanlık binasına kalabalık bir halk topluluğuyla gelen Başkan Ergin, miting havasında gerçekleşen toplantıda Ayvalıklılara seslendi.

“Bu şerefli görevi taşıdığım her gün inanın Allah’a hep şükrettim”

Ayvalık halkının kendisine verdiği sevgi ve destek sayesinde önce 2009 yılında 5 yıl Küçükköy Belediye Başkanlığı, 2019 yılında da bu desteği daha da büyüten halkın gücüyle bugüne varan süreçte Ayvalık Belediye başkanlığı makamında görev yaptığını hatırlatan Mesut Ergin, “Bu süreçte; doğup büyüdüğüm, hepimizin ortak sevdası Cennet Ayvalık’a ve onun güzel insanlarına, bizlere hizmet etme onurunu yaşadım. Bu ayrıcalıklı görev için hepinize ayrı ayrı minnettarım ve bu şerefli görevi taşıdığım her gün inanın Allah’a hep şükrettim” dedi.

“Cefakâr emekçilerin alın terinin karşılığını gününde ve son kuruşuna kadar ödedik”

Yeşiliyle, mavisiyle, toprağıyla, insanıyla aralıklı sürelerde 10 yıl boyunca görev yaptığı Ayvalık’ın gerçek bir aşığı olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Ergin, “İşte bu nedenledir ki, aşk ile bağlı olduğumuz bu topraklara ve bu topraklar üzerinde yaşayan sizlere hizmet verdiğim 10 yıl boyunca dürüst, ilkeli, kararlı, önce halkın menfaati diyerek kavgasız, uzlaşıcı görev anlayışıyla layık olmaya çalıştım. Her dakikamız bu kente nasıl daha iyi hizmet edebiliriz arayışı ile ve yeni projeler üreterek hayata geçirmeye önceleyen ekip çalışmasına dayalı bir yönetim anlayışını hakim kılma çabasıyla yoğruldu. Bugün burada ve bize güç veren sizlerin de hatırlayacağınız üzere Ayvalık Belediyesini yönetmeye talip olduğumuzu açıkladığımız 2019 yerel seçimlerinde kazandığımız takdirde öncelikle Ayvalık Belediyesinde mali disiplini tesis edeceğimizi, belediyemize kurumsal kimlik kazandıracağımızı, belediye çalışanları cefakâr emekçilerin alın terinin karşılığını gününde ve son kuruşuna kadar ödeyeceğimin sözünü vermiştim. Çok şükür bugün huzurunuza bu sözünü tutmuş bir başkan olarak geldim. Bugün itibariyle Ayvalık Belediyesi’nin hiçbir çalışanına ya da emeklisine ödenmemiş tek kuruş borcu yoktur” ifadelerini kullandı.

“127 milyon lira olarak devraldığımız belediye bütçesini 1 milyar liralara taşıdık”

Sadece Ayvalık Belediyesi çalışanlarına olan ve geçmişten gelen borçları mı ödemekle kalmayıp, Ayvalık esnafına, özel firmalara olan ve icraya düşmüş durumdaki yaklaşık 180 icra dosya borcunu da kapattıklarını anlatan Başkan Ergin, “Göreve geldiğimizde belediyenin sahibi olduğu taşınmazların tamamı hacizliydi. Kamu borçlarını yapılandırdık ve aksatmadan ödedik. Bu sayede Ayvalık Belediyesinin sahibi olduğu hiçbir taşınmazın üzerinde artık tek bir haciz dosyası bile yok. Göreve başladığımız 2019 yılında 127 milyon TL olan bütçesi bugün itibariyle 1 milyar liralara taşıdık. Bu dönem içinde bir pandemi, bir de deprem felaketi yaşadık. İkisi de son derece yıkıcı ve travmatik süreçlerdi. Yine de elimizden gelen her şeyi yaptık. Ekonomik krize rağmen önceliklerimizi yatırım planlarımızı değiştiren bu travmatik süreçlere rağmen vaat ettiğimiz projelerin çok büyük bölümünü tamamladık. Bu kentin en büyük yatırım programlarına imza attık. Bu kara günde tüm imkânlarımızı seferber ederek hemşerilerimize aş olduk, market desteği olduk, kira muafiyeti olduk, maddi, manevi bu insanların, bu kentin hizmetkârı olduk” diye konuştu.

İcraatlarını ve yapacaklarını sıraladı

Eski Vergi Dairesi olarak bilinen ve Hazineye ait binayı önce tahsis suretiyle Ayvalık Belediyesi bünyesine kazandırdıklarını akabinde de yüzde 100 belediye bütçesinden restore ederek belediye binası olarak Ayvalık halkının hizmetine sunduklarını hatırlatan Mesut Ergin, “Bunların dışında; 600 bin metrekare yol yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Yenilenen Büyük Park ve Tostçular Çarşısı, Cunda arka deniz plajı, Cennet Tepesi belediye tesisi olarak sizlere ve konuklarımıza yaşam alanları ürettik. Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen 5 akıllı kavşak ile kent trafiğine nefes aldırdık. Bu süreçte Ayvalık, artık doğalgaz ile tanıştı. Doğalgazın tüm kente yayılmasıyla birlikte kazı yapılan sahaları iyen biz yenileyeceğiz. Onlarca park yaptık. Yine bizim dönemimizde tamamlanan Kırlangıç Sosyal Yaşam Merkezi kısa zamanda kentin buluşma noktalarından birisi oldu. Kentin spor alanlarını yenileme; Cunda Ada Spor ve Küçükköy Spor Tesisi inşaatları son hızıyla devam ediyor. Bir büyük spor yatırımı olarak bu süreçte Ayvalıkgücü hak ettiği şampiyonluğa ulaştığı sezonda tekrar 3. Lig’e çıktı. Bunların yanında birçok projemiz de hayata geçmek için gün sayıyor. Önümüzdeki günlerde devam eden projelerin açılışlarını hep beraber gerçekleştireceğiz. Kreş, konuk evi, tam donanımlı temizlik, destek ve kademe hizmet binalarımız, yaşlı bakım evi bunların bazılarıdır. Yıllardır hep konuşulan ama bir türlü yapılmayan Altınova Pazar Yeri inşaatının temelini atacak ve inşallah 2024 yılı ilk yarısı içerisinde buranın açılışını gerçekleştireceğiz” dedi.

“Ayvalık halkına her zaman güvendim, sonsuza kadar da güveneceğim”

Kentin ihtiyaçlarının sürekli değişip, dönüştüğüne dikkat çeken Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, “Deneyimlerimiz çoğalıyor, vizyonumuz ve hayallerimiz büyüyor. 5 yıl pek çok insan için uzun bir süre olsa da büyük projeleri yaşama geçirmek için çok kısa bir zaman dilimidir. Ayvalık’ı bu ülkenin en modern ve güzel kentlerinden biri yapmak için yaptığımız projeleri tamamlamaya talibim. Son 5 yılda Ayvalık kadar güzel projelere imza attığımız bu kenti çok daha güzel yerlere taşımak için 2024’de yapılacak yerel seçimlerde belediye başkanlığına adaylık başvurumu Cumhuriyet Halk Partimiz yönetimine geçtiğimiz Pazartesi günü yaptım. Sizlerin de destek ve teveccühlerinizle bu şerefli görevi yerine getireceğime inanıyorum. Çünkü ben Ayvalık halkına her zaman güvendim, yine sonsuza kadar güveneceğim. Gelecek 5 yıl içinde yeni projeler, Cumhuriyetimizin 100’ncü yılına yakışır bir yönetim anlayışı, önce insan diyerek ekip anlayışıyla partimizin ilke ve öncelikleri ışığında çalışmaya, göreve hazırız. Gece-gündüz, 7-24 bu kente, bu kentin insanına nasıl katkı sunarız, nasıl bir daha ileriye gideriz, çıtayı ne kadar daha yükseklere taşırız anlayışıyla göreve hazırız” ifadelerini kullandı.

“5 yıl daha göreve talibim, hazırım ve hazırız”

Ayvalık’ta gerek ilçe, gerekse belde belediye başkanlığı yapan, ilçeye bir çivi bile çakan gelmiş-geçmiş tüm belediye başkanları saygıyla anan Başkan Ergin, “Yaşayanlara uzun ömür ve ebediyete intikal edenlere de Allahtan rahmet diliyorum. Yine 5 yıllık süreç içerisinde kaybettiğimiz mesai arkadaşlarımız oldu. Meclis üyemiz Sebahattin Tatar’a Allah’tan rahmet diliyorum. Yine mesai ve yol arkadaşım Ersen Bahar’a da Allah’tan rahmet diliyorum. Bundan önce yapılan projeler, yürüyen çalışmalar kaldığı yerden devam edecek. Tabi ki biz de yeni projelerimize kentimizi geleceğe taşıyacak, ülkenin parmakla gösterilen kentini daha da ileriye taşımak için emin adımlarla yürüyeceğiz. Ayvalık’ta görev yaptığım 5 yıl boyunca hiçbir ayrım yapmadan ilçemizde hizmet üretmeye çalıştık. Bunda da çok başarılı olduğuma inanıyorum. Herkesle barışık, belediyenin kapısını ayrımsız her vatandaşa açan ilkeli bir anlayışla herkesin sıkıştığında, çaresiz kaldığında yardım istediğinde ulaşabildiği bir belediye başkanı olarak 5 yıl daha göreve talibim, hazırım ve hazırız. Evet, hazırız dedik. Hem de ilk günkü heyecanla bu işlere hazırız. Ayvalık’ı yönetmeye hazırız. Bu uzun yürüyüşte varlığınız, desteğiniz bize sorumluluk verdiği kadar büyük bir mutluluk ve güç de veriyor. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Meydanı dolduran kalabalığın sevgi gösterileriyle sahneden inen Mesut Ergin’i eşi Canan Ergin yalnız bırakmadı.