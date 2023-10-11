Ayvalık Belediye bütçesi bir milyar Türk Lirası

Ayvalık Belediyesi 2024 yılı Mali Bütçesi, bir önceki yıla göre yüzde yüz artarak 1 milyar Türk Lirası’na yükseldi.

Mali Bütçenin oy çokluğuyla onaylandığı Ayvalık Belediye Meclisi’nde konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, işçi ve memurların 2011yılından beri bekleyen; emekli tazminatları, birikmiş işçi maaş alacakları ve ikramiyelerinin ödendiğini belirterek, “Çalışanlarımızın alacakları son kuruşunu kadar ödendi. Biz Ayvalık’ın her kuruşunu, hemşehrilerimiz için kullandık, kullanmaya da devam edeceğiz, emekçilerimizin alacakları son kuruşunu kadar ödemenin de gururunu yaşadık. Bütçemiz, Ayvalık’ımıza hayırlı uğurlu olsun. Destek veren, katkı sunan tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Meclise katılan işçi ve memur sendikası işyeri temsilcileri Başkan Mesut Ergin’e çiçek sunarak, bugüne kadar birikmiş olan tüm alacakların ödenmesi nedeniyle teşekkür etti.

Bütçe sunumunun ardından, Altınova Pazaryeri ihalesi ve pazaryeriyle ilgili meclise bilgi veren Başkan Ergin, pazaryerinin yedi sekiz ay sonra Altınovalılar tarafından kullanılmaya başlanacağını söyledi. Başkan Ergin, ayrıca Ayvalık’a iş insanı Cihan Şişman tarafından hastane yapılmak koşuluyla hibe edilen arazinin de ihalesi için çalışmaların tamamlandığını kısa bir süre sonra ihaleye çıkılacağını duyurdu.