Ayvalık Belediye Tiyatrosu'na iki ödül daha geldi

23. Direklerarası Ege Bölgesi Tiyatro Ödülleri, Ayvalık Belediyesi Nejat Uygur Sahnesi’nde, sahiplerini buldu. Çok sayıda tiyatro emekçisinin katılım sağladığı ödül töreninde konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ödül töreninin Ayvalık’ta yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ayvalık’ın kültür sanat kenti olarak tiyatro sanatçılarının buluşmasına ev sahipliği yapmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Ergin, kültür sanat adına atılan tüm adımlara olanakları ölçüsünde destek vermeye çalıştıklarını söyledi. Ergin, belediye tiyatrosunun yeni kurulmasına karşın kısa sürede dokuz ödül sahibi olduğunu ve bundan büyük bir gurur duyduklarını ifade etti.

Direklerarası Seyircileri Derneği kurucusu ve ödül komitesi başkanı Ömer Şahinbaş da konuşmasında, amaçlarının, mesleki çaba içinde olan tiyatro insanlarını teşvik etmek ve onların mücadelesinde yalnız olmadıklarını hissettirip, onlara cesaret katmak olduğunu söyledi.28 ödülün dağıtıldığı gecede Ayvalık Belediye Tiyatrosu iki ödüle layık görüldü. “Sabah Olmadan” adlı oyunun yazarı Hayrettin Filiz’e Yılın Oyun Yazarı Ödülü, “Seni Alırsa Fırtına” adlı oyunun yönetmeni Erkan Cılak’ada, yazdığı ve yönettiği oyun için, Yılın En Başarılı Yönetmeni Ödülü verildi.