Ayvalık Belediyesi her zaman vatandaşın yanında

Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, tüm mahallelerde, her sokağa uğrayıp, kapı kapı dolaşarak vatandaşların sıkıntıları dinliyor, notlarını alıyor, ihtiyaçları belirliyor ve ihtiyaç sahibi bireylere yönelik destek çalışmaları dahilindeki “Kapınızdayız Yanınızdayız” uygulaması bu yıl da sürdürülüyor.

Destek çalışmaları ile ihtiyaç sahiplerinin ivedilikle tespit edildiğini hatırlatan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “İhtiyaç sahibi hemşehrilerimin zorlu kış şartlarında yanında olmak amacıyla bu yıl da saha faaliyetleri başlattık. Kazım Karabekir, Gazi Kemal Paşa, Hayrettin Paşa, Zekibey Mahallelerinde 500’e yakın kapıyı çalarak gereksinimlerini dinledik. En kısa sürede oluşturacağımız fon ile bütçelerine destek olmayı amaçlıyoruz” dedi.

Vatandaşların kış sezonunda nasıl sıkıntılarla karşılaştığı, bu sıkıntıları nasıl kolay atlatması konusunda, kendi evini yönetir gibi çalışmalar hazırladıklarını ifade eden Başkan Ergin, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanında olduklarını vurguladı. Ekonomideki yaşanan sıkıntıların gün geçtikçe vatandaşın sırtına yük olarak binmeye devam ettiğine vurgu yapan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, üst üste gelen zamlar yüzünden vatandaşların zor günler geçirdiğini hatırlattı. Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince, mahallelerde her sokağa uğranıp, kapı kapı dolaşarak vatandaşların sıkıntıları dinleniyor, notlar alınıyor ihtiyaçlar belirleniyor ve ihtiyaç sahibi olanların fondan ne kadar yararlanması gerektiği konusunda detaylı çalışmalar yapılmaya devam ediyor.