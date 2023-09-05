Ayvalık Belediyesi'nin kazandırdığı yeni spor parkı ilgi odağı oldu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa süre içinde, önceki yıllarda atıl durumda bulunan, Ali Çetinkaya Mahallesi, Armutçuk Son Durak Mevkisi’ndeki 900 Metre karelik boş alanı değerlendirerek bölgeye yeni bir “Spor Parkı” kazandırıldı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Spor Parkı’nın her yaştan vatandaşın yararlanabileceği şekilde çok işlevli dizayn edildiğinihatırlatarak,”Abdi İpekçi Caddesi’nde yıllardır atıl bir şekilde bulunan alanımız vardı, vatandaşlarımızın taleplerini değerlendirdik, görüşlerini aldık ve her yaştan Ayvalıklının kullanacağı çok işlevli bir spor parkına dönüştürdük” dedi.

Parkın zemininin özel olarak tasarlandığını vurgulayan Başkan Ergin, Spor Parkı’na vatandaşların istemleri doğrultusunda spor aletleri yerleştirildiğini söyledi.

Başkan Ergin, “Alanda ayrıca, mini basketbol sahasıyla yepyeni bir spor ve yenileme alanı olan parkın, 350 metre karelik yemyeşil çim döşemesiyle, peyzaj işleri de tamamlandı. Güvenlik çitleriyle spor kullanımında rahatlığı ve güvenilirliği ön plana çıkıyor. Vatandaşlarımız keyifle, sağlıkla kullansınlar” dedi.