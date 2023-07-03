Ayvalık Belediyesi'nin temizlik ekipleri bayramda 10 bin ton çöp topladı

Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğrayan Ayvalık’ta Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, üç vardiya halinde 24 saat mesai yaparak 9 günlük tatilde toplamda yaklaşık 10 bin ton çöp topladı.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ülkenin dört bir yanından gelen tatilciler ve günü birlik ilçeye giriş çıkış yapan turistlerle birlikte yaklaşık 1 milyon kişiyi ağırlayan ilçede, belediye ekipleri bayram tatili süresince günde 1000 tona yakın çöp topladı. Arife ve bayramın ilk günü kesilen kurbanlık ve evsel çöp atıklarıyla birlikte 9 günlük tatilde yaklaşık 10 bin ton çöp toplayan temizlik işçilerinin bu başarısı yepyeni bir rekor olarak nitelendirildi.

Arife gününden itibaren Sarımsaklı, Altınova, Cunda Adası ilçe merkezinde 1 milyonu aşkın tatilcinin geride bıraktığı çöpleri toplayan Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki ekipler bayram süresince 7/24 görev başındaydı.

Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin ve kente gelen konukların en yoğun olduğu 2. 3. ve 4. günlerinde rakamlar günlük ortalama 10 kat artış gösterdiği gözlendi.

Ülkemizde turizm anlamında önemli bir yere sahip olan Ayvalık, Kurban Bayramı tatilinde de yerli ve yabancı turistlerin ilgi odakları arasında yer aldı. Bayram tatilinde ilçe nüfusunu 12 katına çıktığı bildirilirken, tatilcilerle birlikte fazlalaşan çöpleri toplamak için de belediye ekipleri 24 saat mesai yaptı. Ayvalık Belediye’si ekipleri, artan nüfus nedeniyle taleplerin karşılanması, tüm aksaklıkların önüne geçebilmesi için tüm birimlerinde 24 saat vardiyalı şekilde hizmet verdi. Özellikle çöplerin toplanması ve çevre temizliği konularına hassasiyet gösteren Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tatil boyunca çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürdü ve sürdürmeye devam ediyor.

Tatil için Ayvalık’ı tercih eden tüm konuklara teşekkür eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Bayram tatilcilerinin akınına uğrayan ilçemizde yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırladık. Kentimizin dört bir yanında tüm çalışmaları bu yoğunluğa rağmen sürdüren, dokuz günlük tatilin kaç gününü ailesiyle birlikte geçirebileceğini düşünmeden gece gündüz çalışan, emekleriyle yüzümüzü kara çıkarmayan çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hepsinin ellerine ve emeklerine sağlık” diye konuştu.