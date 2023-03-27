Ayvalık Belediyesi zabıta ekiplerinden hijyen ve gramaj denetimi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, ramazan ayının başlaması ile birlikte Ayvalık’ta hizmet veren ekmek fırınlarında hijyen ve gramaj kontrolü yapıldı. Kentin farklı noktasında faaliyet gösteren unlu mamul üretim yerlerinde, fırın, bakkal ve marketlerde ekmeklerin ve pidelerin gramajı başta olmak üzere üretim, gramaj ve hijyen denetimlerini sürdürdü.

Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler şehrin birçok noktasında faaliyet gösteren unlu mamul üretim yerlerinde, fırın, bakkal ve marketlerde ekmeklerin gramajı başta olmak üzere ekmek üretimi ve hijyen şartları gibi konuları ele alarak denetimlerini sürdürürken, fırınlarda özellikle çalışanların temizliği, imalathane ve satış yerlerinin temiz olup olmadığı, istenilen şartlara uyulup uyulmadığı hususunda kontroller yaptı. Özellikle ekmek ve pidelerin gramajlarını hassas tartılarla ölçen ekipler etiketleri kontrol etti.

Denetimler devam edecek

Denetimlerle ilgili açıklama yapan Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, gıda denetimlerine hız kazandırdıklarını belirtti. Gayelerinin halkın sağlıklı gıda tüketmesini sağlamak olduğunu vurgulayan yetkililer, denetimlerin artarak devam edeceğini ifade etti. Yetkililer, uyarı yapılan yerlerin yeniden kontrol edileceğini belirttiler. Vatandaşların sağlığını her şeyin üstünde tuttuklarını ifade eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise; "Ekiplerimizce, halkımızın temiz, güvenli ve kaliteli bir hizmet alması için çeşitli denetimler yapıyoruz. İşletmelerde imalathane ve çalışanların temizliği, gramaj ile üretilen ürünlerin sağlığa uyumluluk gibi konularda kontrollerini periyodik olarak sürdürüyoruz. Birçok alanda olduğu gibi fırın denetimlerini de aralıksız olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Kanunlar çerçevesinde halkımızı temiz ve güvenilir hizmet alması için görevimizi yerine getiriyoruz" ifadeleri kullanıldı.