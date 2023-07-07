Ayvalık CHP'de Başkan Şalmanlı adaylığını açıkladı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, önümüzdeki Ağustos ayı içerisinde yapılacak olan ilçe kongresinde yeniden aday olduğunu açıkladı.

CHP Ayvalık İlçe Başkanlık binasında gerçekleşen basın toplantısında adaylığını açıklayan Hüseyin Şalmanlı kalabalık bir taraftar topluluğuyla adeta gövde gösterisi yaptı.

Ayvalık’ın CHP’li belediyesinin meclis üyeleri ve pek çok daire amirinin de hazır bulunduğu basın açıklamasında konuşan Hüseyin Şalmanlı, hava sıcaklıklarının yoğunluğuna rağmen kendisini desteklemek için parti binasına gelen tüm CHP üyelerine teşekkür etti.

Başkanlık dönemi boyunca birçok tecrübe edindiğini vurgulayan Hüseyin Şalmanlı, “Tüm bu deneyim ve birikimin, yeni dönemde çok daha dengeli bir sistem kurmamıza olanak sağlayacağını düşünüyorum. Şu ana kadar, beraber yol yürüdüğümüz herkese emekleri için teşekkür etmek isterim. Bundan sonraki süreçte ise, siz parti emekçileri ile birlikte yeni bir yönetim kurulu ve yeni bir vizyon ile yola çıkacağımızı belirtmek isterim.” diye konuştu.