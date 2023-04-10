Ayvalık EMITT 2023'e hazır...

Ayvalık Belediyesi ve Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı “İSTANBUL EMITT”te bu yıl 12-15 Nisan tarihlerinde Ayvalık Ticaret Odası ve Turizm Geliştirme Birliği (AYTUGEB) ile birlikte7. Salon 7341 numaralı stantta yerini alıyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık’taki tüm turizm paydaşlarınaçağrı yaparak, “Kendi isletmesini tanıtmak isteyen her turizmciyi standımıza bekliyorum. Ayvalıklı işletmelerimizin özel desteklerinin de bulunduğu EMITT’tekistandımızda, daha dijital ve interaktif bir tanıtım yapmayı hedefliyoruz” dedi.

Ayvalık’ın, doğal güzellikleri, uzun plajları ve pırlanta kumlarıyla, yurt içi ve yurt dışından büyük bir ilgi odağı olduğunu belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yaz sezonunda yerli ve yabancı konukların gelmesiyle birlikte popülasyonun en üst seviyeye ulaştığını söyledi. Başkan Ergin, “Fakat turizmin,şehrimizin ekonomisine katkısı sezon süresi daha da uzadıkça etkili ve kalıcı olacaktır” dedi.

Köprü ve otoyolların, şehirlerin birbirlerine olan bağlantı ve ulaşım sürelerini oldukça kısalttığına değinen Başkan Ergin, İstanbul 3.5, Bursa 2.5, Balıkesir ve İzmir’den ise 1.5 saatte Ayvalık’a rahatlıkla gelindiğini hatırlattı.

Tarihi kent sokakları, mimarisi, kiliseleri, camileri ve ayazmasıyla Ayvalık’ın adeta bir Açıkhava müzesi durumunda olduğunu vurgulayan Başkan Ergin, Dünya’da tarihi kentler arasında Ayvalık’ın çok özel bir konuma sahip olduğunu belirtti. Ergin, ayrıca dokuz ay süreyle meltem esintisine eşlik eden oksijeni bol bahar havasının sağlık turizmini de tetikleyeceğini vurgulayarak, “Zeytinyağlı yemeklerimiz, her sezonda farklı ot çeşitlerimiz ve deniz ürünlerimizle 365 gün turizme hizmet eden kentimizi, uluslararası ve ulusal alanda daha iyi anlatmak ve tanıtmak için fuarda yerimizi alıyoruz. Mübadelen önce Anadolu’nun en önemli ticari ve mimari kentlerinden olan Ayvalık’ı her yönüyle tanıtmak, turizmde sezonu uzatmak en büyük hedefimiz olacaktır” dedi.

Ayrıca endüstriyel peyzaj ile UNESCO koruma planı geçici listesinde yer alan Ayvalık’ın kalıcı listeye geçmesi için girişimlerin aralıksız sürdürüldüğüne değinen Başkan Ergin, Dünya’da zeytin ve zeytinyağının nefasetiyle bilinen Ayvalık’ın her yönüyle tanınması için fuarda geniş bir katılımla yerlerini alacaklarını söyledi.Ergin, Ayvalık Belediyesi’nin doküman, tanıcı kartpostal, harita ve dergi dağıtımının yanı sıra, özel çekimle hazırlanmış gösterimler ile de fuarda ilgi odağı olacağını sözlerine ekledi.

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT, dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri. Etkinlik her yıl 45.000’e yakın sektör profesyonelini ve dünyanın dört bir yanındaki tatil yerlerinin ve seyahat şirketlerinin sunduğu yeni ve heyecan verici seyahat fırsatlarından faydalanmak isteyen binlerce turisti ağırlıyor.

EMITT Turizm Fuarı 25 yıldır, Türkiye’de pek çok yeni tatil ve turizm destinasyonu oluşmasına ortam hazırlayan, Türkiye’de şehirlerin hatta köylerin markalaşmasına ve yerli yabancı turistle buluşmasına ev sahipliği yapan turizm sektörünün dünyaya açılan en önemli kapısı. Fuar, tüm katılımcılara, profesyonel yerli ve uluslararası ziyaretçilere yeni iş ve iş birliği imkanları sunabilen bir platform.

EMITT’e her yıl ülke pavilyonları, tatil destinasyonları, yaz ve kış turizmi ve outdoor turizmi destinasyonları, oteller ve turist merkezleri, tur operatörleri ve acenteler de katılıyor.