Ayvalık Fidanları'na 800 Türk Lirası burs desteği

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ekonomik sıkıntı içindeki Ayvalıklı ailelerin kent dışında eğitim gören çocuklarına destek sağlamak amacıyla kuruluşunu gerçekleştirdikleri Ayvalık Eğitime Destek Derneği’nin yeni katılımlarla Ayvalıklı öğrencilere burs vermeye devam ettiklerini belirtti. Ergin, de desteklediklerini söyledi.

Bugüne kadar her yıl 145 öğrenciye burs verdiklerini bu yıl da mezun olan 58 öğrencinin ardından 87 öğrenciyle yeni eğitim öğretim yılına Eylül ayında başladıklarını, yeni başvuran öğrencilerin değerlendirmelerinin devam ettiğini belirten Başkan Ergin, on ay boyunca 800’er lira burs alacak öğrencilerden 42’sinin kız, 45’inin de erkek olduğunu bildirdi.

Burs almaya hak kazanan öğrencilerin; eğitim, tıp, diş hekimliği, mühendislik gibi fakültelerde eğitim gördüğünü, ara elemanlara önem verdikleri için iki yıllık meslek yüksekokulu öğrencilerine de burs verildiğini ifade Başkan Ergin, “Ülkemizin dört bir yanındaki okullarda eğitim gören öğrencilerimize dernek olarak bir nebze olsun katkı ve destek sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayvalık’ta yardımseverlerin desteğiyle önemli bir güç birliği oluşturduk, karşılığında öğrencilerimizin bütçeleri rahatlayacak. Öğrencilerimiz bu desteğin karşılığında Ayvalıklı olmanın bilincini yaşayacak. Ayrıca burs verilecek öğrenci sayımız önümüzdeki süreçte daha da artacak. Hedefimiz tüm ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşmak” diye konuştu.